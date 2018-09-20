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ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов - СМИ

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13:20 20.09.2018 Источник: Известия

Военно-воздушные силы (ВВС) США не соответствуют требованиям возможных конфликтов из-за технических проблем, дефицита квалифицированного персонала и перегруженности задачами, сообщил 18 сентября журнал The National Interest со ссылкой на исследования центра RAND и Счетной палаты США. Издание отмечает, что согласно анализу экспертов в ВВС царит «мрачная картина».

В основу исследований было положено моделирование возможных конфликтов с Россией в новой «холодной войне», с Китаем, участие ВВС в региональных конфликтах и в кампаниях по борьбе с повстанцами.

Опираясь на данные о предыдущих операциях американских ВВС, эксперты оценили их возможности в восьми задачах, в том числе в завоевании превосходства в воздухе, нанесении авиаударов и транспортных перевозках.

Аналитики RAND пришил к выводу, что практически ни в одном из сценариев США не смогут достичь полного успеха. Например, в случае длительного регионального конфликта американские ВВС смогут достичь всего 62% удачных атак в воздухе и 65% успешных авиаударов. При этом сценарий с наименьшей вероятностью прямого боестолкновения оказался самым невыгодным для ВВС США. Так, в миссиях спецназначения военные самолеты смогут обеспечить всего 40% потребностей, в области разведки –– 29%, в нанесении ударов –– 46%.

Причинами проблем ВВС, по мнению экспертов, стали техобслуживание и дефицит кадров.  Известия

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