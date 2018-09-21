Меркель отказалась поприветствовать Мэй на саммите в Зальцбурге - Daily Express
12:05 21.09.2018 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, отказавшись пожать ей руку, сообщает Daily Express.
Инцидент произошел на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в Зальцбурге в четверг, 20 сентября. Издание отмечает, что Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла Меркель. Премьер-министр улыбнулась и наклонилась к Меркель, однако она проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
По словам политического редактора «Би-би-си» Ника Ватта ранее Меркель в личной беседе заявила премьеру, что Великобритания должна «немного потерпеть» в переговорах по Brexit.
Ранее сообщалось, что Мэй планирует затянуть переговоры по выходу Британии из Евросоюза до ноября. Газета.Ru
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