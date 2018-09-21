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РФ ведет модернизацию "божественной" тяжелой артиллерии - National Interest

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13:32 21.09.2018 Источник: Газета.Ru

В аналитическом издании National Interest, ссылаясь на Агентство иностранных военных исследований армии США (FMSO), заявили, что Россия ведет модернизацию «божественной» тяжелой артиллерии.

В издании подробно остановились на 240-миллиметровом самоходном миномете 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион». И миномет, и гаубица способны стрелять ядерными снарядами, что » НАТО познало бы на своем горьком опыте, если бы холодная война стала горячей», пишет National Interest. Также отмечается, что после окончания холодной войны Россия долгое время складировала свою крупнокалиберную артиллерию.


«По некоторым сообщениям, 2С4 модернизируют, чтобы интегрировать его в современные системы командования и управления и внедрить более совершенные системы связи и управления огнем», — заявили в FSMO.

В агентстве добавили, что модернизации также подлежит труба 2С4 и механизм возвратной пружины миномета.

При этом аналитики не смогли дать точного ответа на вопрос, почем Россия решила вернуться к старому вооружению. По одной из версий, снаряды для «божественной» артиллерии значительно более дешевы в производстве, чем ракеты.

Ранее издание National Interest писало о «трудном положении» ВВС США.  Газета.Ru

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