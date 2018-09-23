Хейли: Отстранение Трампа от власти не имеет отношения к реальности
19:41 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли не считает возможным, чтобы кто-либо в американской администрации пытался добиться отстранения главы Белого дома Дональда Трампа от власти по причине профессиональной непригодности. Уверенность в этом дипломат выразила в воскресенье в эфире телеканала Эй-би-си.
Как сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источники, первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн ранее якобы намекал на то, что он планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти.
"Я никогда не слышала об этом и не думаю, что это имеет какое-либо отношение к реальности, если говорить о членах кабинета", - отметила в интервью Хейли.
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