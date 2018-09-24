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Программа маткапитала, скорее всего, будет продлена после 2021 года - Голикова

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10:00 24.09.2018 Источник: REGNUM

Программу материнского капитала в России, скорее всего, продлят после 2021 года. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она отметила существенную роль этой программы в благополучии российских семей. Речь идет о высоком мотивирующем факторе для семьи. «Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена», — сказала Голикова (цитата по РИА Новости).

Другая серьезная мера, призванная стимулировать рождаемость, это пособие на первого ребенка. Все усилия правительства будут направлены на мотивацию семей к рождению детей, заверила она.

Как сообщалось ранее, в конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2021 года. Согласно отчету Пенсионного фонда РФ за 2017 год, 97,5% материнского капитала идут на приобретение недвижимости.  ИА REGNUM

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