Белоруссия укрепит границу с Украиной

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность белорусских пограничников будет увеличена за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Об этом сообщил в понедельник журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссиипо итогам встречи с президентом.По его словам, на встрече, в частности, заявил о целесообразности укрепления границы с Украиной путем увеличения числа пограничников."У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению, - сказал он. - Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач".Зась отметил, что в первую очередь будут усилены заставы. "На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах - от 3-5 до 8-10 человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот", - рассказал он. Кроме того, сообщил секретарь Совбеза, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения - маневренные группы, которые существовали в прежние годы. "Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", - сказал Зась.Он отметил, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета было сформировано более двух десятков новых пограничных застав и постов. "Из них 18 - на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения, - сказал он. - Такая работа должна быть продолжена".