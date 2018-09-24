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В США уйдет в отставку чиновник, которого СМИ называли противником Трампа

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18:04 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замминистра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн попросил отстранить его от занимаемой должности в разговоре с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. Как сообщил телеканал NBC, Розенстайна вызвали в Белый дом, где в течение дня официально объявят об увольнении.

В пятницу The New York Times написала, что Розенстайн якобы собирался тайно записывать свои беседы с Трампом и даже призывал в приватных разговорах отстранить президента от должности. Сам заместитель генпрокурора заявил, что публикация содержит недостоверные данные, а его личный опыт общения Трампа не дает оснований полагать, что к нему нужно применить 25-ю поправку к Конституции.

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