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Джорджа Сороса обвинили в финансировании протеста в Турции в 2013 году

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19:30 21.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил миллиардера Джорджа Сороса в финансировании акций протеста в стране в 2013 году. Об этом турецкий лидер заявил в среду во время выступления в Анкаре.

"Эти события финансировал один человек - известный венгерский еврей [Джордж] Сорос. Это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства", - приводит слова Эрдоган Анатолийское агентство.

Летом 2013 года площадь Таксим в Стамбуле стала местом столкновения турецкой полиции с демонстрантами, которые выступали против вырубки деревьев в расположенном поблизости парке Гези и сооружения там торгового комплекса. Они обосновывали свою позицию тем, что парк, как им представлялось, был единственным островком зелени в районе плотной застройки.

К протестующим примкнули и радикалы. Демонстранты устанавливали в парке палатки и пытались занять его. Полиция неоднократно применяла силу, пускала в ход водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. Были убитые и раненые.


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