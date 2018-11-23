Умер начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов

09:00 Источник: Эхо Москвы

Умер начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) генерал-полковник Игорь Коробов. Ему было 62 года. Причиной смерти руководителя российской военной разведки в Минобороны назвали тяжелую болезнь.

Заместитель начальника генерального штаба скончался от продолжительной болезни. О каком именно заболевании идет речь, в военном ведомстве не уточнили. Армии генерал отдал 35 лет — окончил Ставропольское училище лётчиков и штурманов ПВО, а затем военную академию. Получил звезду Героя России. В разведку пришел в перестроечные годы. Коробов возглавил ГРУ без малого три года назад. Эхо Москвы



