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Оставшимся "Новичком" можно было отравить еще тысячи людей - британская полиция

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11:05 23.11.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Нервно-паралитического вещества, оставшегося во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы отравить еще несколько тысяч человек, заявил Би-би-си офицер полиции Дин Хейдон, руководящий расследованием отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В интервью для программы Би-би-си "Панорама" Хейдон продемонстрировал точную копию флакона с отравляющим веществом.

Речь идет контрафактной бутылочке с этикеткой Nina Ricci, которую британец Чарли Роули подобрал в парке в Солсбери в июне 2018 года. Он затем подарил его своей подруге Дон Стерджесс, полагая, что в нем находятся духи. Обоих госпитализировали 30 июня из их дома в соседнем городке Эймсбери, но врачи не смогли спасти женщину. Роули к настоящему моменту выписали из больницы. Русская служба Би-би-си

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