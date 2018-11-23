"Росатом" выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году на 100%
13:39 23.11.2018 Источник: РИА Новости
Госкорпорация "Росатом" в 2018 году полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы атомной отрасли. "Росатом" совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.
"Росатом" выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.
"Росатом" — единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, заявил в 2017 году первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005-2016 годах.
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