Дедолларизация в РФ на фоне санкций приобрела беспрецедентный темп развития - Моисеев
14:00 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс дедолларизации российской экономики на фоне санкций со стороны Запада приобрел беспрецедентную скорость развития, а рубль как никогда крепок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на круглом столе в Минфине в пятницу.
"Под воздействием негативных внешних обстоятельств мы видим, что никогда наша валюта не была столь структурной, сильной, как сейчас. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Благодаря целому ряду решений, таких как бюджетное правило, рубль не то что совсем отвязался от нефти, но мы видим, что краткосрочная волатильность на рынке нефти уже на рубль не влияет. Это говорит о том, что валюта стала крепкой, что финансовый рынок стал достаточно глубоко эшелонированным. В этом смысле наша валюта приблизилась по качеству, как объект для финансовых рынков, еще не к доллару, но к валютам средней степени твердости", - отметил Моисеев.
Замминистра финансов также подчеркнул, что сейчас на фоне санкционного давления изменилось отношение российских компаний к рублю, а процесс дедолларизации приобрел новые масштабы.
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