0
0
446
Новости

Дедолларизация в РФ на фоне санкций приобрела беспрецедентный темп развития - Моисеев

Добавить в избранное

14:00 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс дедолларизации российской экономики на фоне санкций со стороны Запада приобрел беспрецедентную скорость развития, а рубль как никогда крепок. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на круглом столе в Минфине в пятницу.

"Под воздействием негативных внешних обстоятельств мы видим, что никогда наша валюта не была столь структурной, сильной, как сейчас. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Благодаря целому ряду решений, таких как бюджетное правило, рубль не то что совсем отвязался от нефти, но мы видим, что краткосрочная волатильность на рынке нефти уже на рубль не влияет. Это говорит о том, что валюта стала крепкой, что финансовый рынок стал достаточно глубоко эшелонированным. В этом смысле наша валюта приблизилась по качеству, как объект для финансовых рынков, еще не к доллару, но к валютам средней степени твердости", - отметил Моисеев.

Замминистра финансов также подчеркнул, что сейчас на фоне санкционного давления изменилось отношение российских компаний к рублю, а процесс дедолларизации приобрел новые масштабы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:45 23.11.2018
СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми
0
19
20:05 23.11.2018
Андрей Воробьёв: Мы должны эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент
0
80
19:45 23.11.2018
США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО
0
126
19:15 23.11.2018
Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной
0
150
18:45 23.11.2018
Голодец выступает за более доступное образование в сфере культуры для детей
0
188
18:15 23.11.2018
Диалог важнее, чем искусственные сроки по урегулированию конфликта в Сирии - Лавров
0
220
17:40 23.11.2018
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
0
267
17:12 23.11.2018
Украина в 2019 г. направит на погашение внешнего и внутреннего долга $14,3 млрд
0
252
17:00 23.11.2018
Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
0
330
16:32 23.11.2018
Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине
0
323

Возврат к списку