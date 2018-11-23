Угроза взрыва в Большом театре оказалась ложной

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение об угрозе взрыва в здании Большого театра в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Никаких подозрительных предметов и взрывных устройств в здании не обнаружено. Угроза взрыва не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что в оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Большого театра по адресу: Театральная площадь, дом 1.



