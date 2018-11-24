США планирует расширить сотрудничество с Пакистаном для в сфере борьбы с терроризмом - Госдепартамент

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США выражает соболезнования Пакистану в связи с гибелью 30 человек при взрыве в городе Хангу (округ Оракзай, провинция Хайбер-Пахтунхва). Как указывается в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента, американские власти намерены расширять взаимодействие с пакистанскими властями в сфере борьбы с терроризмом.

"США резко осуждают атаки в округе Оракзай и Карачи в Пакистане, которые унесли жизни более 30 человек. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Госдепартаменте. "США продолжат искать возможности для расширения сотрудничества с властями Пакистана в борьбе с этими угрозами в регионе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщил в пятницу телеканал "Гео ти-ви", по меньшей мере 30 человек, в том числе трое детей, погибли, порядка 40 были ранены в результате взрыва в городе Хангу. Взрыв прогремел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади.



