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США планирует расширить сотрудничество с Пакистаном для в сфере борьбы с терроризмом - Госдепартамент

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22:30 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство США выражает соболезнования Пакистану в связи с гибелью 30 человек при взрыве в городе Хангу (округ Оракзай, провинция Хайбер-Пахтунхва). Как указывается в распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента, американские власти намерены расширять взаимодействие с пакистанскими властями в сфере борьбы с терроризмом.

"США резко осуждают атаки в округе Оракзай и Карачи в Пакистане, которые унесли жизни более 30 человек. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в Госдепартаменте. "США продолжат искать возможности для расширения сотрудничества с властями Пакистана в борьбе с этими угрозами в регионе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщил в пятницу телеканал "Гео ти-ви", по меньшей мере 30 человек, в том числе трое детей, погибли, порядка 40 были ранены в результате взрыва в городе Хангу. Взрыв прогремел у входа в религиозное учреждение, расположенное на рыночной площади.

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