СМИ: Россия закрыла проход через Керченский пролив для гражданских судов

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проход через Керченский пролив запрещен для гражданских судов в воскресенье, так как после прихода к нему трех украинских военных кораблей, зашедших в территориальные воды России, появились опасения провокаций. Об этом сообщил ТАСС источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

"Канал закрыт - Керчь-Еникальский канал <...> Не при любых [военных кораблях] закрывают. Но тут явные неподчинения требованиям, и есть опасения провокаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, опасения провокаций связаны с тем, что политические заявления уже появились в ряде СМИ. Кроме того, корабли отключили все средства обнаружения, уточнил собеседник. "Их не видно, в центр контролирования движения судов информацию они не предоставляют", - отметил источник.

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