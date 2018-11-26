Опрос выявил отношение японцев к мирному договору с РФ

10:32 Источник: Известия

Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.

Как следует из опроса Nikkei Research, одобрили такие переговоры более 70% респондентов в возрасте от 20 до 50 лет. Поддержали мирный договор с Россией 67% людей в возрасте 60 лет и 51% 70-летних и старше. При этом 45% респондентов заявили, что мирный договор не должен быть подписан до урегулирования территориального спора, а 43% поддержали подписание договора без этого условия.

С возвращением Россией Японии сначала двух из четырех спорных островов Курильской гряды согласны 46% респондентов, а 33% опрошенных хотели бы возвращения сразу всех четырех спорных островов. Известия