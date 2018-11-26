Опрос выявил отношение японцев к мирному договору с РФ
10:32 26.11.2018 Источник: Известия
Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.
Как следует из опроса Nikkei Research, одобрили такие переговоры более 70% респондентов в возрасте от 20 до 50 лет. Поддержали мирный договор с Россией 67% людей в возрасте 60 лет и 51% 70-летних и старше. При этом 45% респондентов заявили, что мирный договор не должен быть подписан до урегулирования территориального спора, а 43% поддержали подписание договора без этого условия.
С возвращением Россией Японии сначала двух из четырех спорных островов Курильской гряды согласны 46% респондентов, а 33% опрошенных хотели бы возвращения сразу всех четырех спорных островов. Известия
Новости
- 10:20 26.11.2018
- Открылся проход по Керченскому проливу для гражданских судов
- 10:05 26.11.2018
- В Киеве сожгли автомобиль с дипломатическими номерами РФ
- 10:00 26.11.2018
- Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб.
- 09:32 26.11.2018
- В США мигрантов на мексиканской границе отгоняли резиновыми пулями
- 09:20 26.11.2018
- Армия Украины приведена в полную боевую готовность
- 09:05 26.11.2018
- Озвученные Кудриным данные о финансовых нарушениях касаются проверки 2017 года - Роскосмос
- 09:00 26.11.2018
- По кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь, они задержаны
- 23:20 25.11.2018
- У ФСБ России есть доказательства провокации со стороны ВМС Украины
- 19:00 25.11.2018
- В США удалось локализовать самый крупный природный пожар в истории страны
- 18:30 25.11.2018
- Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать