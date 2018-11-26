0
0
229
Новости

Названы российские города с самым высоким качеством жизни

Добавить в избранное

11:00 26.11.2018 Источник: Российская газета

Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут признаны городами с самым высоким качеством жизни населения. Об этом "Российской газете" сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Университет подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России. В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата", - уточнил Зубец.

По его словам, учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. А еще работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:20 26.11.2018
Компенсации за рога не будет - референдум в Швейцарии
0
30
13:20 26.11.2018
Microsoft обошла Apple по уровню рыночной капитализации
0
35
13:05 26.11.2018
Военное положение - путь к манипуляции выборами на Украине, считает вице-спикер Рады
0
70
13:00 26.11.2018
Песков считает инцидент с украинскими кораблями очень опасной провокацией Киева
0
77
12:32 26.11.2018
В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы
0
123
12:20 26.11.2018
Временный поверенный Украины будет вызван в МИД РФ - Захарова
0
140
12:05 26.11.2018
Саудовская Аравия поставила новый рекорд по добыче нефти
0
148
12:00 26.11.2018
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
0
152
11:32 26.11.2018
Россия лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" - СМИ
0
214
11:20 26.11.2018
Маск с "70% вероятностью" намерен полететь на Марс в числе первых
0
206

Возврат к списку