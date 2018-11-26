Российские музыканты дадут концерт в поддержку арестованного коллеги

11:05 Источник: Эхо Москвы

Популярные российские музыканты сегодня дадут концерт в Москве в поддержку арестованного коллеги. Выручка от выступления Оксимирона, Басты и Noize MC пойдет рэперу Хаски, которому силовики сорвали ряд концертов. Это нужно ради будущего музыки в России, заявил в своем «Инстаграме» Оксимирон.

Ранее с отменой концертов столкнулись и другие музыканты, в частности группа ICE3PEAK. Эхо Москвы