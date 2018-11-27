Минтранс рекомендовал сменить цвет дорожной разметки на желтый

09:32 Источник: Известия

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов. Он попросил их скорректировать ранее предложенные планы работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».