Минтранс рекомендовал сменить цвет дорожной разметки на желтый
09:32 27.11.2018 Источник: Известия
Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября.
Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов. Он попросил их скорректировать ранее предложенные планы работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
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