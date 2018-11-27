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Минтранс рекомендовал сменить цвет дорожной разметки на желтый

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09:32 27.11.2018 Источник: Известия

Минтранс рекомендовал региональным властям сменить белый цвет линий, разделяющих встречные полосы движения на трассах, на более заметный желтый. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве 26 ноября.

Замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов направил соответствующие рекомендации губернаторам субъектов. Он попросил их скорректировать ранее предложенные планы работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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