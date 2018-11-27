Данные о телефонных соединениях относятся к тайне переговоров - ВС РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные о телефонных соединениях граждан относятся к тайне телефонных переговоров и подпадают под квалификацию статьи 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений"). Такое разъяснение дал пленум Верховного суда России.

"При рассмотрении уголовных дел о преступлении, предусмотренном статьей 138 УК РФ, судам следует иметь в виду, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ как к их содержанию, так и к информации о самих фактах переписки, переговорах, сообщениях, совершен без согласия лица, чью тайну они составляют (при отсутствии законных оснований для ограничения конституционного права граждан на тайну переписки)", - говорится в разъяснении пленума.

В частности, отметил пленум, "нарушением тайны телефонных переговоров является незаконный доступ к информации о входящих и исходящих сигналах соединения между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов)".

Рассмотренное на заседании пленума постановление будет принято после внесения ряда редакционных правок.

Согласно данным судебной статистики, в прошлом году по этой статье в России были осуждены 63 человека, в 2016 году - 50 человек.