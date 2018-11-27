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КС огласит решение по границе Чечни и Ингушетии позднее - Зорькин

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14:32 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России рассмотрел дело о соглашении между Ингушетией и Чечней об установлении административной границы между двумя республиками. Решение будет объявлено дополнительно, сообщил председатель КС Валерий Зорькин.

"Заседание окончено, о решении будет объявлено дополнительно", - объявил Зорькин.

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