КС огласит решение по границе Чечни и Ингушетии позднее - Зорькин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд России рассмотрел дело о соглашении между Ингушетией и Чечней об установлении административной границы между двумя республиками. Решение будет объявлено дополнительно, сообщил председатель КС"Заседание окончено, о решении будет объявлено дополнительно", - объявил Зорькин.