КС огласит решение по границе Чечни и Ингушетии позднее - Зорькин
14:32 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конституционный суд России рассмотрел дело о соглашении между Ингушетией и Чечней об установлении административной границы между двумя республиками. Решение будет объявлено дополнительно, сообщил председатель КС Валерий Зорькин.
"Заседание окончено, о решении будет объявлено дополнительно", - объявил Зорькин.
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