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Ущерб от пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге превысил 1,5 млн руб.

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12:00 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге превысил 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование и другое, что причинило ущерб на сумму более 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

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