Более 5 тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за угроз взрыва

14:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5 тысяч человек были эвакуированы из 15 торговых центров в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы."Всего были эвакуированы более 5 тысяч человек - это посетители и работники 15 торговых центров, которые получили сообщения от неизвестных об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. Половина объектов уже проверена, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. "Проверка в остальных продолжается, в ней задействованы кинологи. Очевидно, что все сообщения ложные", - пояснил источник.Среди "заминированных" торговых центров оказались "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор", "Хорошо" и "Мозаика".Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 мск. "По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", - отметил собеседник агентства.Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек в разных городах России.