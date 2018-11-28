Более 5 тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за угроз взрыва
14:22 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 5 тысяч человек были эвакуированы из 15 торговых центров в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Всего были эвакуированы более 5 тысяч человек - это посетители и работники 15 торговых центров, которые получили сообщения от неизвестных об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. Половина объектов уже проверена, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. "Проверка в остальных продолжается, в ней задействованы кинологи. Очевидно, что все сообщения ложные", - пояснил источник.
Среди "заминированных" торговых центров оказались "Цветной", "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор", "Хорошо" и "Мозаика".
Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 мск. "По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", - отметил собеседник агентства.
Волна ложных минирований прошла в России с сентября по декабрь 2017 года. Тогда атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек в разных городах России.
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