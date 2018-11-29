Расчеты за поставки ЗРК С-400 в Турцию будут осуществляться в нацвалютах

10:32 Источник: Эхо Москвы

Расчеты за поставки российских ЗРК С-400 в Турцию будут проводиться в нацвалютах. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Турция смогли провести сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в долларах. Передача этих комплексов Турции должна состояться до конца 2019 года. Эхо Москвы