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Новости

Кремль сожалеет об отмене встречи Путина и Трампа

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09:00 30.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

Из-за решения президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 лидеры двух стран не сумеют обсудить важные вопросы международной повестки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что господин Путин все еще готов к контактам с президентом США.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе. Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время. Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой»,— сказал представитель Кремля, слова которого приводят российские информагентства. Коммерсантъ

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