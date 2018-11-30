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Избранный президент Грузии заявила, что не готова к сотрудничеству с Россией в настоящий момент

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09:05 30.11.2018 Источник: РБК

Избранный президент Грузии заявила, что сейчас не время дружить с Россией. «Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — заявила Зурабишвили в интервью BBC.

Она добавила, что если ЕС и США начнут диалог с Москвой, то Грузия не останется в стороне. В то же время замглавы российского МИДа Григорий Карасин выразил надежду на нормализацию отношений двух стран. После конфликта в 2008 году, в результате которого Тбилиси лишился контроля над Абхазией и Южной Осетией, между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. 

Победившая на выборах с результатом 59,5% 66-летняя Саломе Зурабишвили родилась и выросла во Франции, многие годы работала во французском МИДе, была послом страны в Тбилиси, а позже возглавляла МИД Грузии. Эхо Москвы

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