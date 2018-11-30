За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, заявил Володин
13:20 30.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за расколом церкви на Украине стоит президент этой страны Петр Порошенко.
В четверг Константинопольский патриархат сообщил, что в рамках предоставления автокефалии Украине подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви, однако синод не смог объявить дату проведения объединительного собора на Украине.
"Вчерашние решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинской власти, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер", - сказал спикер в пятницу журналистам. "Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной кампании, где у него нет никаких шансов", - подчеркнул он.
Володин предупредил, что такие действия президента Украины "однозначно плохо скажутся в будущем, так как любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу".
"Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России", - констатировал глава нижней палаты парламента РФ. "Учитывая введенное Порошенко военное положение в 10 областях Украины, где у него нет поддержки, эти шаги укладываются в логику его избирательной кампании, которая строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих", - заключил он.
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