Порошенко объяснил запрет на въезд в страну мужчинам из РФ
15:12 30.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Петр Порошенко объяснил запрет на въезд в страну мужчинам из России. По словам президента Украины, он не хочет, чтобы Москва формировала в Киеве «отряды частных армий».
«Это делается, чтобы не дать россиянам осуществить те операции, которые они планировали ещё в 2014 году», — сказал Порошенко.
На Украине вступил запрет въезда на территорию страны для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Сейчас там действует военное положение. Оно было введено после того, как 25 ноября российские пограничники задержали нарушивших госграницу украинских моряков. Говорит Москва
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