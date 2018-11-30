Иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только уведомив власти РФ
15:32 30.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Иностранные военные корабли со следующего года смогут ходить по Северному морскому пути только уведомив власти России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороны России Михаил Мизинцев. По его словам, необходимо ликвидировать существующий правовой вакуум в этом вопросе. Эхо Москвы
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