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Путин поздравил императора Японии с 85-летием

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11:55 23.12.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с 85-летним юбилеем, передает "Росбалт".

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что «российско-японские отношения будут развиваться на благо народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Путин также поздравил членов императорской семьи с Новым годом.

23 декабря императору Японии исполнилось 85 лет. В 2019 году Акихито должен отречься от престола. Он передаст трон наследнику и отойдет от дел. Следующим императором Японии станет старший сын Акихито, принц Нарухито.

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