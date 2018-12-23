Трамп и Абэ могут переговорить на полях ВЭФ в Давосе
12:30 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп могут провести переговоры в конце января будущего года на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо.
По его данным, в настоящее время ведется согласование возможности проведения такой встречи. Отмечается, что ключевыми темами этих переговоров должны стать экономические отношения между Японией и США, а также ситуация на Корейском полуострове.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет участие в ВЭФ в Давосе. При этом, по словам Сандерс, американскую делегацию будет возглавлять министр финансов Стивен Мнучин. В Давос также отправятся госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, а также дочь и зять американского лидера - советники главы государства Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.
Новости
- 13:50 20.12.2018
- Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
- 12:50 20.12.2018
- Путин рассказал о военных опасностях современности
- 09:20 20.12.2018
- Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
- 19:07 19.12.2018
- Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
- 18:35 19.12.2018
- Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
- 16:12 19.12.2018
- В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
- 09:05 19.12.2018
- Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
- 19:22 18.12.2018
- Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
- 14:32 18.12.2018
- Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
- 12:05 18.12.2018
- Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать