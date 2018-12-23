SpaceX запустила Falcon 9 с навигационным спутником третьего поколения

17:08 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которого находится первый из серии навигационных спутников GPS третьего поколения. Трансляция пуска c космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ведется на сайте SpaceX.

"SpaceX ввиду требований, предъявляемых к данной миссии, не предпримет попытку посадить на Землю первую ступень Falcon 9", - информировала компания.