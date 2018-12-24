В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
19:43 23.12.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Геологическая служба США зафиксировала у побережья Индонезии землетрясение магнитудой 5,0 баллов, передает "Росбалт".
Очаг землетрясения залегал на глубине 105,8 км. Индонезии угрожает повторное цунами после трех разрушительных волн.
Стихия унесла жизни 222 человек, около 850 пострадали, 28 числятся пропавшими без вести.
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