Парламенты РФ и Вьетнама законодательно обеспечат реализацию решений президентов - Володин
07:12 24.12.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламенты России и Вьетнама обеспечат законодательную реализацию решений, принятых на высшем уровне. "Парламентам России и Вьетнама важно обеспечить законодательную поддержку проектам, договоренность о которых достигнута руководством наших стран", - сказал Володин в понедельник на встрече с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком. По словам спикера Госдумы, "встречи на высшем уровне придают динамику отношениям РФ и Вьетнама". Володин также отметил, что отношения между двумя странами "развиваются и, что важно, имеют глубокие корни, историю". "Мы считаем, что необходимо хранить историю, которая является для нас объединительной, и, имея такую основу, делать все для укрепления нашей дружбы и развития отношений", - добавил парламентарий. Стороны также отметили необходимость активизации культурного обмена и развития туризма. Кроме того, Нгуен Суан Фук выразил благодарность российской стороне за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам.
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