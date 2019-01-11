В России хотят разрешить сбивать гражданские самолеты-нарушители

13:00 Источник: Известия

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Минобороны разработало проект постановления правительства «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ» (документ есть в распоряжении «Известий» ). В нем прописан алгоритм действий Вооруженных сил, если границу нарушит самолет, преднамеренное крушение которого может привести к экологическим бедствиям, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

В новом документе подчеркивается, что огонь на поражение возможен только в том случае, если существует реальная опасность массовой гибели людей, наступления экологической катастрофы или воздушного нападения на стратегические объекты. Если такой опасности нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются». Если самолет-нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил, применение оружия прекращается.