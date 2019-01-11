Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России - Мосгорсуд
15:32 11.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Мосгорсуд подтвердил, что бобслеист Александр Зубков может сохранить за собой титул олимпийского чемпиона России, несмотря на решение Московского арбитража. Таким образом, отказано в жалобе ОКР. В Олимпийском комитете России считают, что решение Мосгорсуда может повлечь за собой жесткие санкции, в том числе – полное отстранение российских спортсменов от Олимпиады в Токио в 2020-ом году. Эхо Москвы
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