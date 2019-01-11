Макрон не поедет на экономический форум в Давос

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом сообщил в пятницу телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.