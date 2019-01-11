В Минкомсвязи уточнили позицию по законопроекту о запрете оскорбления властей в интернете
17:12 11.01.2019 Источник: RNS
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект о запрете оскорбления властей в интернете, не поддержав принятие законопроекта в данной редакции. С самой концепцией недопущения оскорбления властей в интернете «можно работать», сообщил RNS замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
«В заключении сказано, что Минкомсвязи не поддерживает законопроект в данной редакции. Прежде всего нас смущает возможность расширенного толкования прописанных норм. Что касается самой концепции, то с ней, по нашему мнению,можно работать», — сообщил Волин, отвечая на вопрос о заключении министерства на законопроект. По его словам, Минкомсвязь направила свой отзыв в начале января.
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