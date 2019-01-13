Экс-юрист Трампа Коэн не намерен отвечать на вопросы о "российском вмешательстве"

10:30 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, который, как ожидается, даст показания в Конгрессе 7 февраля, не намерен отвечать на какие-либо вопросы, касающиеся расследования о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По сведениям его источников, Коэн ранее проконсультировался со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который проводит указанное разбирательство. Ожидается, что экс-юрист Трампа не станет предоставлять законодателям никакой информации на этот счет, поскольку расследование еще не завершено.

Телеканал констатирует, что Коэн готов рассказать членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США о выплате средств за молчание двум женщинам, которые утверждали, что в прошлом вступали в связь с Трампом. Кроме того, Коэн может ответить на вопросы, касающиеся компании Трампа Trump Organization и работе в ней родственников президента США.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Элайджа Каммингс (демократ, от штата Мэриленд) сообщил телеканалу, что законодатели не намерены вмешиваться в расследование Мюллера. Каммингс заверил, что комитет проводит консультации с аппаратом спецпрокурора. Телеканал отмечает, что, несмотря на намерения Коэна, некоторые законодатели все равно могут задать ему вопросы о расследовании.