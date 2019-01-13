На севере Афганистана уничтожены 11 талибов
15:18 13.01.2019 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 11 боевиков, в том числе полевой командир радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожены в уезде Шолгара в провинции Балх на севере Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство Хама Пресс со ссылкой на заявление военного источника.
"Полевой командир талибов Кари Кудратулла был убит в результате авиаудара иностранной коалиции, нанесенного в 16:00 (14:30 мск) в субботу в районе населенного пункта Кандали", - указал собеседник. По его словам, целью рейда был конвой боевиков.
В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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