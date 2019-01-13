Польша создаст искусственный остров в Калининградском заливе
17:30 13.01.2019 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
В территориальных водах Польши в Калининградском заливе будет создан искусственный остров площадью более 180 гектар, передает "Росбалт" со ссылкой на Onet.
Согласно документам правительственных структур, строительство входит в программу по обеспечению безопасности и обороноспособности в регионе через организацию выхода из Вислинского залива в Балтийское море.
Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 м. Его высота составит 2-3 м над уровнем моря. Стоимость проекта оценена в 880 млн злотых или более 15,8 млрд руб.
Отмечается, что остров не будет использоваться в туристических целях.
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