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США разорит Турцию, если она будет атаковать сирийских курдов - Трамп

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07:15 14.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.

"Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов", - написал хозяин Белого дома в воскресенье в "Твиттере". Он обратил внимание на то, что "курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию". Трамп отметил, что необходимо создать "буферную зону в 20 миль (около 32 км - прим. ТАСС)".

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