ФСБ просит закрыть суд по продлению ареста украинским морякам, задержанным в Черном море

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении границы, а также не разглашать итоги заседания без согласования со следователем. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия. Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", - сказал адвокат.