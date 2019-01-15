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Новости

Евгений Плющенко отреагировал на "гнусное видео", появившееся в Сети

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10:20 15.01.2019 Источник: НГ-Online

В соцсетях активно обсуждается видео с лежащим в больничной палате двукратным олимпийском чемпионом Евгением Плющенко. Фигурист был госпитализирован 10 января из-за сильных болей в спине и перенес операцию на позвоночнике. 

Плющенко возмущен появлением ролика и утверждает на своей странице в Instagram, что материалы были добыты журналистами обманным путем: «… я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «Рен-тв» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлин, чьи журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своём сайте!».

Вера Цветкова

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