Евгений Плющенко отреагировал на "гнусное видео", появившееся в Сети

10:20 Источник: НГ-Online

В соцсетях активно обсуждается видео с лежащим в больничной палате двукратным олимпийском чемпионом Евгением Плющенко. Фигурист был госпитализирован 10 января из-за сильных болей в спине и перенес операцию на позвоночнике.

Плющенко возмущен появлением ролика и утверждает на своей странице в Instagram, что материалы были добыты журналистами обманным путем: «… я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «Рен-тв» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлин, чьи журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своём сайте!».

Вера Цветкова