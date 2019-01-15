В правительстве рассчитывают, что убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах

15:00 Источник: РБК

В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах», — сказала Голикова. Регионами с самой высокой убылью населения, по ее данным, сегодня являются Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области (свыше семи человек на 1 тыс. жителей). При этом в регионах Северного Кавказа, в Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост, добавила вице-премьер. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения».