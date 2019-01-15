0
0
15
Новости

В правительстве рассчитывают, что убыль населения сменится приростом в 2023–2024 годах

Добавить в избранное

15:00 15.01.2019 Источник: РБК

В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах», — сказала Голикова. Регионами с самой высокой убылью населения, по ее данным, сегодня являются Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области (свыше семи человек на 1 тыс. жителей). При этом в регионах Северного Кавказа, в Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост, добавила вице-премьер. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 15.01.2019
В "Почте России" рассказали о продаже алкогольной продукции в 3200 отделениях
0
90
14:12 15.01.2019
Эрдоган расстроен высказываниями Трампа, но продолжит вести с ним диалог
0
118
14:00 15.01.2019
Тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать - Медведев
0
143
13:32 15.01.2019
Китайский зонд прорастил на Луне семена хлопка
0
174
13:20 15.01.2019
На снижение уровня бедности в РФ вдвое нужно 800 млрд рублей в год
0
191
13:05 15.01.2019
Роскосмос предложил РАН разработать нацпроект по мониторингу угрозы астероидов
0
180
13:00 15.01.2019
Трамп накормил футболистов-чемпионов фастфудом из-за блокировки работы правительства
0
191
12:32 15.01.2019
Боевики захватили город в Нигерии
0
191
12:20 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
0
211
12:05 15.01.2019
Топилин считает невозможным двукратное одномоментное увеличение МРОТ в РФ
0
245

Возврат к списку