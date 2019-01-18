Отказ от прививок вошел в список угроз здоровью человечества
11:00 18.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
<p>Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества. Ежегодный отчёт публикует Всемирная организация здравоохранения.</p>
<p>В документе ВОЗ отмечается, что тренд на сознательный отказ от вакцинации ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями. В частности, в качестве примера приводится рост количества случаев заболеваний корью.</p>
<p>Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.</p>
<p>Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на современном этапе вакцинация предотвращает до 3 млн преждевременных смертей ежегодно. <a href="https://govoritmoskva.ru/news/185962/" >Говорит Москва</a></p>
24smi.org
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