Отказ от прививок вошел в список угроз здоровью человечества

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества. Ежегодный отчёт публикует Всемирная организация здравоохранения.

В документе ВОЗ отмечается, что тренд на сознательный отказ от вакцинации ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями. В частности, в качестве примера приводится рост количества случаев заболеваний корью.

Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на современном этапе вакцинация предотвращает до 3 млн преждевременных смертей ежегодно. https://govoritmoskva.ru/news/185962/ " >Говорит Москва