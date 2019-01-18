Британские законодатели готовят предложение об отсрочке Brexit - FT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Палаты общин британского парламента готовят предложение о продлении действия статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, в которой прописаны точные сроки выхода страны из ЕС, после того, как депутаты нижней палаты во вторник отвергли сделку об условиях выхода страны из состава ЕС. Об этом сообщает в среду газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на министра финансов Филипа Хаммонда.

Против согласованного с Брюсселем проекта соглашения, который активно продвигала премьер -министр Тереза Мэй, высказались 432 депутата при поддержке его всего 202.

Глава Минфина во время телефонной конференции с ведущими представителями бизнеса страны отметил, что правительство "теперь не будет создавать препятствия" на пути деятельности комитета по связям Палаты общин во главе с экс-министром Ником Боулсом, информирует издание британских деловых кругов. Эта группа, объединяющая председателей других комитетов нижней палаты, может взять на себя ответственность за выход Великобритании из ЕС.

Предложения комитета Боулса предусматривают продление статьи 50 и блокирование выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем, что входит в противоречие со взглядами евроскептиков. Касаясь дальнейших шагов кабинета после сокрушительного поражения по Brexit в Палате общин, Хаммонд заявил, что "сначала мы должны установить контакты с депутатами Палаты общин". "Значительное большинство в ней выступает против выхода [Великобритании из ЕС] без соглашения", - добавил министр.

По данным газеты, Хаммонд изложил последовательность действий правительства по возможной отсрочке Brexit, который запланирован на 29 марта 2019 года. По мнению министра, в Брюсселе не станут рассматривать новые предложения Лондона, пока у правительства не будет на этот счет четкого плана, разработанного парламентариями от различных политических партий. Этот план должен быть согласован до того, как будет запрошено продление срока выхода.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС.