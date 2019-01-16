Для российских школ предложили новый обязательный предмет
21:20 16.01.2019 Источник: REGNUM
Депутаты думы Нижнего Новгорода предложили во всех школах России ввести новый предмет — экологию, сделав его обязательным. Народный избранник Александр Котельников заявил о готовности депутатов сформулировать соответствующее предложение и выйти с ним на федеральный уровень для включения экологии в обязательный учебный план. На сегодня данный предмет преподаётся в 55 школах Нижнего Новгорода, что составляет 33% от всех общеобразовательных учреждений столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
15 января в рамках заседания профильной комиссии думы Нижнего Новгорода глава образовательного департамента Елена Платонова отметила, что в 2018 году как отдельный учебный предмет экология преподавалась в 33% школ города (55 учреждений), но существует ряд проблем, среди которых — нехватка компетентных по данному вопросу преподавательских кадров и невозможность школьникам применить полученные навыки на практике.
«Зачастую ребята опыт, полученный на уроках, не могут применить в реальной жизненной ситуации. Их знания не всегда находят отклик в семье и в обществе», — отметила Платонова.
Депутат думы города Александр Котельников выразил сожаление в связи с тем, что в большей степени данный предмет изучается в рамках внеурочной работы, и добавил, что депутатский корпус готов «передать на федеральный уровень предложения по включению экологии в обязательный учебный план».
Глава комиссии Михаил Кузнецов уточнил, что «можно бесконечно бороться с образовавшимися помойками, а можно просто не бросать мусор на улицах и участвовать в субботниках, регулярно озеленять город, прямо при школах организовывать раздельный сбор отходов — приучать к этой культуре сызмальства».
Напомним, в конце декабря 2018 года нижегородский губернатор Глеб Никитин по распоряжению президента РФ был назначен главой рабочей группы «Экология» в Госсовете РФ. После этого Никитин поручил новому министру экологии и природных ресурсов региона Денису Егорову, выбранному по результатам конкурса, аккумулировать идеи других регионов, органов власти по теме экология.
Помимо этого, с 1 января 2019 года в Нижегородской области стартовала «мусорная» реформа.
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