Мексиканский парламент одобрил создание Национальной гвардии

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мексиканские парламентарии в среду вечером (утро четверга мск) одобрили создание в стране Национальной гвардии. Соответствующий законопроект поддержали 362 члена Палаты депутатов, 119 высказались против.

Инициатором появления Национальной гвардии выступил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Она станет еще одним инструментом властей в борьбе с захлестнувшей страну преступностью. Ожидается, что итоговая численность этой организации в ближайшие несколько лет достигнет 50 тыс. человек, в ее состав войдут представители Федеральной, военной и военно-морской полиции.

Мексика в последние годы переживает небывалый разгул насилия. По данным исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности, с января по ноябрь 2018 года в стране было зарегистрировано более 26 тыс. умышленных убийств, что на 1,3 тыс. случаев больше, чем за тот же период 2017 года. При этом свыше 18,1 тыс. убийств были совершены с использованием огнестрельного оружия. Ответственность за гибель тысяч мексиканцев несет наркомафия.



