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ФБР арестовало мужчину по обвинению в подготовке нападения на Белый дом

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07:45 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти арестовали мужчину по обвинению в подготовке нападений на несколько федеральных объектов в Вашингтоне, в том числе на Белый дом. Об этом сообщила в среду телекомпания Эй-би-си.

По ее данным, обвинения предъявлены 21-летнему Хашеру Джалялю Тахибу. Он был арестован в рамках расследования ФБР в штате Джорджия. Обвинительное заключение по делу передано на рассмотрение федерального суда в городе Атланта.

Согласно информации телекомпании, ФБР считает, что Тахиб действовал в одиночку. Помимо Белого дома, он намеревался совершить нападения у статуи Свободы в Нью- Йорке, у монумента Вашингтона и мемориала Авраама Линкольна в столице страны, однако не успел продумать, каким образом воплотить замысел в жизнь. У обвиняемого не было оружия или взрывчатки, он был арестован при получении оружия от агентов ФБР, работавших под прикрытием.

Федеральное бюро расследований провело операцию после получения наводки от представителей властей Атланты. Они заподозрили неладное, обратив внимание на признаки экстремизма в поведении и высказываниях Тахиба. Это произошло в марте прошлого года.

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